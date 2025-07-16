Жители румынского приграничья были свидетелями ударов по Измаилу

В ночь на 16 июля жители румынских населенных пунктов вдоль Дуная стали свидетелями очередной атаки российских дронов на юг Украины. На этот раз удару подвергся Измаильский район.

Румынские населенные пункты находятся всего в нескольких сотнях метров от Измаила. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Как румыны стали свидетелями ударов по Украине?

Очевидцы из города Тульча, расположенного напротив украинского Измаила, зафиксировали на видео трассеры, взрывы и пламя на другом берегу реки, где продолжалась воздушная атака.

Несмотря на близость к месту атаки, воздушную тревогу на румынской стороне на этот раз не объявляли – в отличие от многих предыдущих случаев.

Тульча расположена примерно в 16 километрах от Измаила, а село Плауру, например – буквально в нескольких сотнях метров. За период полномасштабной войны обломки российских дронов неоднократно падали на берегу румынской стороны реки и даже в глубине территории.

После этих инцидентов на этой территории Румынии начали объявлять воздушную тревогу. Румыния начала периодически поднимать истребители во время атак на Украину.

Похожим образом действует и Польша, которая после падения российских ракет на своей территории тоже регулярно реагирует на угрозы со стороны России таким образом.