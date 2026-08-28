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24 Канал Новости Украины Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, – Fire Point
28 августа, 08:14
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Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших НПЗ России, – Fire Point

Анастасия Колесникова

Утром 28 августа в российском Ярославле прогремели взрывы. Под удар попал местный НПЗ.

Как сообщили в Fire Point, для поражения стратегического объекта в глубоком тылу противника были задействованы отечественные беспилотники FP-1.

Что известно об атаке на НПЗ в Ярославле?

Предприятие "Славнефть-ЯНОС" задействовано в обеспечении топливом российских военных сил. Нефтеперерабатывающий завод специализируется на выпуске бензина, дизельного горючего, авиационного керосина и других важных нефтепродуктов. 

Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации и крупнейшим в центральной части страны. Средний объем переработки составляет около 15 миллионов тонн нефти в год. 

Завод является главным нефтеперерабатывающим предприятием компании "Славнефть", которой почти полностью – 99,7% акций – пополам владеют "Роснефть" и "Газпром". 

Напомним, что атака на Ярославль началась около половины шестого утра. Губернатор региона заявил о перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. 

В сети в это время появился ряд кадров из Ярославля. На них виден масштабный пожар на месте попадания. Видео сняты с микрорайона Дядьково в Ярославле, на них видны два очага возгорания на территории НПЗ. 

FP-1 летят атаковать Ярославль: смотрите видео

Масштабный пожар в Ярославле: смотрите видео

Подгорает НПЗ в Ярославле: смотрите видео

Напомним, что ночью под ударом оказался аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области. Жители Энгельса сообщали о взрывах и многочисленных дронах над городом. Также зафиксировали удары по территории авиабазы. По предварительным данным, могла быть атакована, в частности, вертолетная площадка.

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