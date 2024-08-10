Дроны атаковали одно из предприятий Ярославской области
Россияне жалуются на атаку БПЛА утром на 10 августа. Говорят, что беспилотники долетели до Ярославской области.
Могло быть атаковано одно из предприятий области. Впрочем, уже традиционно, в российском минобороны уверяют, что "разрушений нет", передает 24 Канал.
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Российская ПВО ночью якобы сбила 26 БПЛА
Губернатор Ярославской области Евраев в 6:22 сообщил, что ПВО "уничтожила несколько украинских БПЛА", которые пытались атаковать одно из предприятий региона.
На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые являются важными для следствия,
– сообщил он.
Россияне в комментариях к его сообщению жалуются, что дроны залетают вглубь России, и говорят, что якобы их хотят запугать. К слову, от украинской границы Ярославская область расположена примерно в 560 километрах, а до Москвы – за 100.
В Минобороны страны-агрессора рассказали о "попытке киевского режима осуществить террористическую атаку". Они заверили, что российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 32 БПЛА.
В Ярославской области, говорят россияне, уничтожили 6 беспилотников. А еще 26 – над Курской.
Добавим, что накануне украинские силы атаковали российский аэродром "Липецк". Известно, что на момент атаки на аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.