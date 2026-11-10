В Сумах вражеский дрон попал в поезд на железнодорожной станции

Утром 10 ноября российский беспилотник атаковал пригородный электропоезд на железнодорожной станции в Сумах. В момент атаки поезд находился на платформе, а поездная бригада укрылась.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Что известно об атаке на электропоезд в Сумах?

Вражеский БПЛА поразил пригородный электропоезд, когда тот находился на перроне железнодорожной станции. Удар был нанесен по кабине.

Поездная бригада во время атаки находилась в укрытии. По предварительной информации, среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

На железной дороге призвали пассажиров не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности укрываться в убежищах.

Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– подчеркнули железнодорожники.

Кроме того, было повреждено здание в промзоне Ковпаковского района.

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Напомним, около 11:00 30 октября Россия атаковала Днепропетровскую область четырьмя реактивными ударными БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских БПЛА, однако четвертый попал на платформу железнодорожного вокзала Днепра.

В момент удара там находился пассажирский поезд № 866 по маршруту Днепр – Запорожье. По данным Укрзализныци, несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе оставались люди.

В результате атаки погибли 15 мирных жителей, еще 13 человек получили ранения. Четверо пострадавших находились в тяжелом состоянии: среди них 11-летний мальчик, двое мужчин в возрасте 40 и 53 лет и 26-летняя женщина. Остальных раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести.