В Сумах вражеский дрон попал в поезд на железнодорожной станции
Утром 10 ноября российский беспилотник атаковал пригородный электропоезд на железнодорожной станции в Сумах. В момент атаки поезд находился на платформе, а поездная бригада укрылась.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Что известно об атаке на электропоезд в Сумах?
Вражеский БПЛА поразил пригородный электропоезд, когда тот находился на перроне железнодорожной станции. Удар был нанесен по кабине.
Поездная бригада во время атаки находилась в укрытии. По предварительной информации, среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.
На железной дороге призвали пассажиров не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности укрываться в убежищах.
Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– подчеркнули железнодорожники.
Кроме того, было повреждено здание в промзоне Ковпаковского района.
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Напомним, около 11:00 30 октября Россия атаковала Днепропетровскую область четырьмя реактивными ударными БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских БПЛА, однако четвертый попал на платформу железнодорожного вокзала Днепра.
В момент удара там находился пассажирский поезд № 866 по маршруту Днепр – Запорожье. По данным Укрзализныци, несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе оставались люди.