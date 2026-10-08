Россия нанесла удар по энергообъекту, который питает Киев: возникли перебои с электричеством

Российские войска нанесли удар по важному энергетическому объекту, обеспечивающему электроснабжение Киева. В результате атаки в нескольких районах столицы начались перебои с электроснабжением и упало давление в водопроводной сети.

Согласно заявлению министра энергетики Дениса Шмыгаля и компании "Укрэнерго", в ходе воздушного нападения произошло отключение нескольких элементов высоковольтной электрической сети.

Что известно об отключении?

Экстренные и коммунальные службы немедленно приступили к ликвидации последствий, когда атака дронов еще продолжалась.

В результате обесточивания критически важных объектов под угрозой оказалось водоснабжение горожан. Компания "Киевводоканал" зафиксировала существенное снижение давления в водопроводной сети правобережной части столицы.

Проблемы с водой затронули жителей Святошинского, Соломенского, Шевченковского, Голосеевского и Печерского районов. В некоторых домах водоснабжение временно прекратилось полностью из-за отсутствия необходимого давления в сети.

Последствия атаки распространились и на прилегающие населенные пункты вблизи столицы. Об остановке работы коммунальных систем сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

Однако впоследствии стало известно, что водоснабжение в общине постепенно восстанавливается. В то же время для стабилизации давления требуется время, поэтому вода может подаваться в дома не одновременно.

Ввод аварийных отключений электроэнергии

Из-за повреждения оборудования и понижения напряжения в высоковольтной сети энергетики ввели вынужденные ограничения. В компании ДТЭК официально подтвердили, что в столице действуют графики аварийных отключений света.

Специалисты Укрэнерго призвали потребителей, у которых сейчас есть электроэнергия, использовать ее бережливо. Энергетики продолжают заживлять обесточенные абоненты по резервным схемам.

Напомним, вечером 8 октября в Киеве из-за снижения напряжения от внешних питательных центров временно приостанавливали движение метро и работу эскалаторов. Впоследствии движение по всем линиям возобновили, однако поезда курсировали с увеличенными интервалами. Часть наземного общественного транспорта также была приостановлена.