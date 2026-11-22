22 ноября российские войска вновь провели массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Из-за повреждений объектов ДТЭК без света остались несколько населенных пунктов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно о последствиях отключения электроэнергии

В компании сообщили, что в результате новых обстрелов повреждены энергообъекты, в частности объект ДТЭК "Днепровские электросети".

В результате российских ударов без света осталась часть Днепра, Самара и прилегающие районы.

Кроме того, без электричества остались также отдельные объекты критической инфраструктуры.

В компании отметили, что энергетики начнут восстановительные работы, только что обстановка с безопасностью позволит это сделать.

Какова ситуация с энергоснабжением в Украине?

Из-за обстрелов по состоянию на утро без света остались часть потребителей в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях.

Наиболее сложная ситуация – в Одесской области. Российские войска повторно провели атаку на важные для энергоснабжения региона объекты. Это затруднило ремонтные работы, и значительное количество потребителей до сих пор остается без света.

В то же время энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры Одессы и прилегающих районов. Сейчас они работают над тем, чтобы обеспечить их стабильное питание, а также ищут альтернативные способы подачи электроэнергии для других потребителей. Повреждения значительные, поэтому на полное восстановление электроснабжения потребуется время.