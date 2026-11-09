Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины В Винницкой области из-за российской атаки произошли отключения электроэнергии
9 ноября, 10:11
1
Обновлено - 10:46, 9 ноября

В Винницкой области из-за российской атаки произошли отключения электроэнергии

Анастасия Колесникова

9 ноября российские военные нанесли очередной удар по энергетике Винницкой области. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная. 

Какие последствия атаки на Виннитчину?

В результате очередной вражеской атаки в Винницкой области пострадали объекты энергетической инфраструктуры,
 – говорится в сообщении. 

По словам главы ОВА, энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвратом питания. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее подать свет в жилище жителей области. 

Кроме энергетики Винницкой области, под удар попала и энергетическая инфраструктура Ровенщины. Всего оккупанты запустили ночью более 300 ударных дронов. Большинство из них удалось обезвредить.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что ночью 7 ноября российские войска уже провели атаку на энергетическую инфраструктуру региона. Тогда из-за обстрела возникли перебои с электроснабжением, один человек получил ранение, а также были повреждены пожарная часть ГСЧС и гражданские объекты.