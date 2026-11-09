В Винницкой области из-за российской атаки произошли отключения электроэнергии

9 ноября российские военные нанесли очередной удар по энергетике Винницкой области. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Какие последствия атаки на Виннитчину?

В результате очередной вражеской атаки в Винницкой области пострадали объекты энергетической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвратом питания. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее подать свет в жилище жителей области.

Кроме энергетики Винницкой области, под удар попала и энергетическая инфраструктура Ровенщины. Всего оккупанты запустили ночью более 300 ударных дронов. Большинство из них удалось обезвредить.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что ночью 7 ноября российские войска уже провели атаку на энергетическую инфраструктуру региона. Тогда из-за обстрела возникли перебои с электроснабжением, один человек получил ранение, а также были повреждены пожарная часть ГСЧС и гражданские объекты.