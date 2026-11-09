В Винницкой области из-за российской атаки произошли отключения электроэнергии
9 ноября российские военные нанесли очередной удар по энергетике Винницкой области. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Какие последствия атаки на Виннитчину?
В результате очередной вражеской атаки в Винницкой области пострадали объекты энергетической инфраструктуры,
– говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвратом питания. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее подать свет в жилище жителей области.
Кроме энергетики Винницкой области, под удар попала и энергетическая инфраструктура Ровенщины. Всего оккупанты запустили ночью более 300 ударных дронов. Большинство из них удалось обезвредить.
Что было известно ранее?
Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что ночью 7 ноября российские войска уже провели атаку на энергетическую инфраструктуру региона. Тогда из-за обстрела возникли перебои с электроснабжением, один человек получил ранение, а также были повреждены пожарная часть ГСЧС и гражданские объекты.