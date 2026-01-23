Террор не только людей, но и животных: Россия сбросила четыре бомбы на поселок в Запорожье
- Россия сбросила четыре управляемые бомбы на поселок Камышеваха, где погиб один человек и ранены 10 человек.
- Атака уничтожила жилье зооволонтеров и место содержания около сотни животных, нуждающихся в помощи.
Вчера, 22 января, вечером россияне сбросили сразу 4 управляемые бомбы на поселок Камышеваха, что недалеко от Запорожья. Известно об одной жертве и раненых. Кроме этого, оккупанты попали в место, где проживали животные.
Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что враг очень активно каждый день обстреливает город и область из различного вида вооружения. Жители уже научились жить в постоянной тревоге.
Как Россия терроризирует Запорожскую область?
В результате российской атаки на поселок Камышеваха известно об одном погибшем мужчине. ему было 75 лет. Также известно о 10 раненых лицах. Кроме этого, из-за обстрела повреждены 24 дома.
В поселке также проживает супружеская пара зооволонтеров. Авиабомбы России уничтожили их жилье и место содержания животных.
Пара собирает по району брошенных собак и кошек. У них было их около сотни. Сейчас пара просит помощи, чтобы как-то этих животных пристроить,
– подчеркнул он.
В общем, кроме атаки на Камышеваху, за последние сутки в области было 23 авиаудара. Преимущественно противник целится в район Гуляйполя. По-прежнему, оккупанты часто обстреливают область из артиллерии, реактивных систем. Также враг активно применяет беспилотники.
Корреспондент из Запорожья отметил, что, по сравнению с прошлым годом, количество населенных пунктов, куда летят российские снаряды, увеличилось вдвое.
Сам же город Запорожье оккупанты постоянно терроризируют "Шахедами", которые запускают с оккупированных территорий, чтобы пугать местное население. Только вчера на город летело 30 ударных БпЛА, которые сбивала наша ПВО из пулемета. Всего за последнюю неделю в городе воздушная тревога длилась 139 часов.
Последние атаки на Запорожье: кратко
- 20 января оккупанты атаковали город беспилотниками, в результате чего погибло 3 человека.
- Уже 21 января россияне снова терроризировали город, повредив частные и хозяйственные постройки. В этот день, к счастью, пострадавших не было.
- Вечером этого же дня вражеский удар прошелся по "Эпицентру". Было известно об одном раненом.
- Ранее враг атаковал Запорожский район, из-за этого город Вольнянск остался без электроснабжения. Была информация, что критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а котельные работали от генераторов.