Дроны атаковали Каспийск: целью могла быть военно-морская база, работала ПВО
- Дроны атаковали российский Каспийск, вероятно, целью была военно-морская база, работала ПВО.
- Вследствие работы ПВО пострадала гражданская инфраструктура, местные власти подтвердили атаку.
Дроны атаковали российский Каспийск, что в Дагестане, 1 декабря, местные сообщали о взрывах. В регионе работала противовоздушная оборона, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.
В результате работы ПВО есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Astra" и местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Запуск позорно провалился: летчик-инструктор раскрыл реальное состояние ракет в России
Какие последствия атаки на Каспийск?
В Дагестане слышали взрывы, по предварительной информации, причиной стала атака беспилотников. Целью, вероятно, была военно-морская база Каспийской флотилии России, на которой дислоцируются 414-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты и 46-й отдельный береговой ракетный дивизион морской пехоты.
Дым над Каспийском: смотрите видео
За примерно, 3,5 километра от места взрыва также расположен судостроительный завод "Дагдизель". Сообщают о "выбитых окнах" в одном из домов гражданской инфраструктуры и нескольких поврежденных авто. Вероятно, это последствия работы ПВО в регионе. Местные власти подтвердили атаку, но о последствиях не говорит.
Сегодня в нашей республике предотвратили атаку вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска,
– сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Последствия работы российской ПВО: смотрите видео
Справочно. "Дагдизель" – одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, которое относится к российскому военно-промышленному комплексу. Он специализируется на производстве морского подводного оружия и дизельных двигателей
На местах повреждений работают медики, информации о пострадавших пока нет.
Что известно о предыдущих взрывах в России?
Прошлой ночью в Славянске-на-Кубани БПЛА в очередной раз ударили по тамошнему НПЗ. Как заявили в оперштабе, на территории нефтеперерабатывающего завода в результате этого была повреждена газовая труба.
Также той ночью взрывы прогремели во временно оккупированных Дебальцево, Авдеевке и в ряде других населенных пунктов. По предварительным данным, под ударами оказались железная дорога и железнодорожные узлы.
Ранее в Таганроге были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.