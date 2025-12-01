Дроны атаковали Каспийск: целью могла быть военно-морская база, работала ПВО

Дроны атаковали российский Каспийск, что в Дагестане, 1 декабря, местные сообщали о взрывах. В регионе работала противовоздушная оборона, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.

В результате работы ПВО есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Astra" и местные телеграмм-каналы.

Какие последствия атаки на Каспийск?

В Дагестане слышали взрывы, по предварительной информации, причиной стала атака беспилотников. Целью, вероятно, была военно-морская база Каспийской флотилии России, на которой дислоцируются 414-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты и 46-й отдельный береговой ракетный дивизион морской пехоты.

Дым над Каспийском: смотрите видео

За примерно, 3,5 километра от места взрыва также расположен судостроительный завод "Дагдизель". Сообщают о "выбитых окнах" в одном из домов гражданской инфраструктуры и нескольких поврежденных авто. Вероятно, это последствия работы ПВО в регионе. Местные власти подтвердили атаку, но о последствиях не говорит.

Сегодня в нашей республике предотвратили атаку вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска,

– сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Последствия работы российской ПВО: смотрите видео

Справочно. "Дагдизель" – одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, которое относится к российскому военно-промышленному комплексу. Он специализируется на производстве морского подводного оружия и дизельных двигателей

На местах повреждений работают медики, информации о пострадавших пока нет.

Что известно о предыдущих взрывах в России?