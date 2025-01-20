Возможная атака дронов на Казанский авиазавод имени Горбунова: под ударом производство

В Казани 20 января прогремела серия взрывов, большинство из которых было слышно в Авиастроительном районе. Местные власти заявили о работе ПВО, но есть вероятность, что под удар попали стратегические заводы, в частности, авиазавод имени Горбунова.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. По данным очевидцев, один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории Казанского авиазавода имени Горбунова.

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Казанские стратегические заводы попали под атаку беспилотников

В сети уже появились видео с места событий, однако их достоверность пока официально не подтверждена.

Атака дронами на Казань: смотреть видео

Казанский авиазавод имени Горбунова – одно из крупнейших предприятий российской авиапромышленности. Завод специализируется на производстве стратегических бомбардировщиков Ту-160 и гражданских лайнеров Ту-204. Предприятие имеет собственный аэродром "Борисоглебское", расположенный в черте города.

Атака на авиазавод: смотреть видео

В декабре 2023 года авиазавод попал под санкции Евросоюза из-за производства и ремонта стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, которые Россия использует в войне против Украины.

Под прицелом и Казанский вертолетный завод

Среди возможных целей ударов мог быть и Казанский вертолетный завод. Завод является ключевым предприятием российского ОПК и специализируется на производстве вертолетов семейства Ми-8/17, Ансат и Ми-38.

Продукция завода активно используется российской армией в войне против Украины, из-за чего предприятие находится под санкциями Евросоюза, США, Канады, Украины, Японии, Швейцарии и других стран.

В то же время российские власти подтвердили атаку на промышленные предприятия Татарстана, однако не уточнила, какие именно объекты стали целями.

