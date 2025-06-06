Транспортный коллапс в Киеве: цены на такси выросли до более одной тысячи гривен

В ночь на 6 июня Россия в очередной раз комбинированно атаковала Киев. В результате там повреждены пути и кабели между станциями метро "Дарница" – "Левобережная".

На фоне этого цены на такси колеблются от 1000 до более 2000 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Почему в Киеве случился транспортный коллапс

В КГГА сообщили, что в результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" – "Левобережная" красной линии метро. В связи с этим поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 4 минуты 30 секунд.

Кроме этого, наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыты на вход и выход. На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена.

Транспортный коллапс в Киеве: видео очевидцев

В связи с этим цены на такси могут колебаться от тысячи до более двух тысяч гривен. В сети появились кадры, на которых люди выстроились в многометровые очереди на остановках.

Стоит заметить, что из-за повреждения красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовали дублирующий автобусный маршрут №1М.