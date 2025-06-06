На тлі цього ціни на таксі коливаються від 1000 до понад 2000 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Чому в Києві трапився транспортний колапс

У КМДА повідомили, що внаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро. У зв'язку з цим поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.

Окрім цього, наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід. На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.

Транспортний колапс у Києві: відео очевидців

У зв'язку з цим ціни на таксі можуть коливатися від тисячі до понад двох тисяч гривень. У мережі з'явилися кадри, на яких люди вишикувалися в багатометрові черги на зупинках.

Варто зауважити, що через пошкодження червоної лінії метро між станціями "Лісова" і "Арсенальна" організували дублюючий автобусний маршрут №1М.