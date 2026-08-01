Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

Что известно об ударе по машинам "скорой помощи"?

По словам Кличко, по территории коммунальной организации "Киевмедспецтранс" было два попадания. Сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки.

По предварительным данным, частично разрушены 4 здания предприятия, повреждены другие помещения.

5 машин скорой помощи сгорели дотла, сильно повреждены 20 автомобилей, которые обслуживали медицинские учреждения столицы.

Справка: "Киевмедспецтранс" – это коммунальная организация Киева, которая обеспечивает систему здравоохранения столицы специализированным медицинским транспортом. Она находится в ведении КГГА.

Также Кличко сообщил, что в результате атаки возникли пожары в 5 районах.

Так, в Соломенском районе частично разрушены квартиры 5-этажного дома.

В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов. В Печерском районе разрушены частные дома.

Также повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.

На данный момент известно о 9 погибших. Среди жертв – 22-летний полицейский. Пострадали более 30 человек. В частности, четверо детей – 14-летняя девочка, 13-летние девочка и мальчик, а также 17-летний юноша. 17 раненых находятся в больницах.

Комментируя российский удар, Владимир Зеленский отметил, что в Киеве повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

Всего ночью оккупанты выпустили 27 баллистических ракет. Сбить удалось лишь одну. Дефицит средств перехвата баллистических ракет побуждает Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей, подчеркнул президент.