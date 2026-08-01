Про це розповів мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про удар по автівках "швидкої"?

За словами Кличка, по території Комунальної організації "Київмедспецтранс" було два влучання. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки.

Попередньо, частково зруйновані 4 будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення.

5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров'я столиці.

Довідка: "Київмедспецтранс" – це комунальна організація Києва, яка забезпечує медичним спеціалізованим транспортом систему охорони здоров'я столиці. Вона перебуває у сфері управління КМДА.

Також Кличко розповів, що внаслідок атаки виникли пожежі у 5 районах.

Так, у Солом'янському районі частково зруйновані квартири 5-поверхового будинку.

У Дарницькому районі пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків. У Печерському районі зруйновано приватні будинки.

Також ошкоджені автомобілі, супермаркети, адміністративні будівлі.

Наразі відомо про 9 загиблих. Серед жертв – 22-річний поліцейський. Постраждали понад 30 людей. Зокрема, четверо дітей – 14-річна дівчинка, 13-річні дівчина і хлопець, а також 17-річний юнак. 17 поранених перебувають у лікарнях.

Коментуючи російський удар, Володимир Зеленський зауважив, що у Києві пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури.

Загалом уночі окупанти випустили 27 балістичних ракет. Збити вдалося лише одну. Дефіцит перехоплювачів балістики заохочує Росію завдавати такі удари проти життя, наголосив президент.