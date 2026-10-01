В Киеве из-за атаки изменили схему движения транспорта: как курсируют поезда метро и наземный транспорт

В Киеве после вражеской атаки временно изменили маршрут поездов "зеленой" линии метро и наземного общественного транспорта через Южный мост. В частности, поезда в настоящее время курсируют только по подземным участкам.

Об этом сообщает КГГА.

Что известно об изменениях в движении?

Поезда "зеленой" линии метро временно курсируют по отдельным подземным участкам:

"Сырец" – "Выдубичи";

"Осокорки" – "Червоный хутор".

Движение по наземному участку через Южный мост временно приостановлено.

Автобусы №22 и №91 в обоих направлениях будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост. В то же время специалисты КП "Киевавтошляхмист" проводят обследование Южного моста, чтобы оценить его состояние после атаки.

Напомним, 1 октября в Киеве 2 российских ударных беспилотника попали в Южный мост. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, удары пришлись вблизи опорной части моста.

Во время атаки по мосту двигался поезд метро, в салон через вентиляцию попала пыль, однако пассажиры и машинист не пострадали. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра. На данный момент информации о пострадавших в результате удара по Южному мосту нет.

В то же время зафиксировано еще несколько попаданий и падение обломков в разных районах столицы. Один из российских дронов попал в школу в Соломенском районе, поэтому в здании возник пожар.

На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников находились в укрытии, поэтому, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Также в Соломенском районе беспилотник попал в складские помещения.

В Печерском районе обломки российского дрона упали на крышу нежилого здания, после чего вспыхнул пожар. Кроме того, ночью в Соломенском районе загорелись помещения на первом этаже 16-этажного дома и припаркованные рядом автомобили.

В Оболонском районе в результате атаки загорелось складское помещение на значительной площади, один человек пострадал, но медики оказали ему помощь на месте.