Командная работа: патрульные показали первые минуты после взрыва "Шахедов" в Киеве
Источник:МВД Украины
Российские военные ночью атаковали Киев, в результате чего обломки сбитых "Шахедов" упали на жилые дома. Одними из первых на помощь людям пришли сотрудники патрульной полиции.
В МВД поделились видео с бодикамерами киевских патрульных, которые пришли на помощь людям в одном из пострадавших домов Киева. Первым делом полицейские без паники вывели людей на улицу из дома, который получил повреждения из-за атаки "Шахедов".
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Патрульные помогли эвакуировать тяжелораненого человека
Когда патрульные прибыли на место взрыва, то в конце концов обнаружили в одной из квартир тяжелораненого человека. Следует обратить внимание на то, что полицейские слаженно работали с медиками и гражданскими.
На опубликованном видео видно, как представитель полиции попросил гражданского принести более жесткие ноши, чтобы эвакуировать пострадавшего. Мужчина мгновенно откликнулся на просьбу и принес носилки, чтобы можно было эвакуировать пострадавшего человека.
При этом полицейские советовались с медиками, как правильно эвакуировать пострадавших, чтобы не нанести им дополнительные травмы.
Киевские патрульные первые прибыли на место падения обломков во время ночной атаки: смотрите видео
Что известно о ночной атаке на Киев
- В ночь 13 июля российские военные выпустили 20 "Шахедов", две крылатые ракеты "Калибр" и баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО сумели обезвредить все цели, кроме ракеты "Искандер-М", которую российские оккупанты выпустили из Джанкоя.
- Известно, что большинство "Шахедов" были сбиты в Киеве и возле столицы. Об уничтожении одного "Калибра" заявили в Хмельницкой ОВА.
- В Киеве случаи падения обломков зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы.
- Известно, что в результате атаки оккупантов погиб один человек. Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.
- Также известно о 4 пострадавших. В частности, в Дарницком районе два человека с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение. Речь идет о девушке 19 лет и 23-летнем мужчине.