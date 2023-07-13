Командная работа: патрульные показали первые минуты после взрыва "Шахедов" в Киеве

Российские военные ночью атаковали Киев, в результате чего обломки сбитых "Шахедов" упали на жилые дома. Одними из первых на помощь людям пришли сотрудники патрульной полиции.

В МВД поделились видео с бодикамерами киевских патрульных, которые пришли на помощь людям в одном из пострадавших домов Киева. Первым делом полицейские без паники вывели людей на улицу из дома, который получил повреждения из-за атаки "Шахедов".

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Патрульные помогли эвакуировать тяжелораненого человека

Когда патрульные прибыли на место взрыва, то в конце концов обнаружили в одной из квартир тяжелораненого человека. Следует обратить внимание на то, что полицейские слаженно работали с медиками и гражданскими.

На опубликованном видео видно, как представитель полиции попросил гражданского принести более жесткие ноши, чтобы эвакуировать пострадавшего. Мужчина мгновенно откликнулся на просьбу и принес носилки, чтобы можно было эвакуировать пострадавшего человека.

При этом полицейские советовались с медиками, как правильно эвакуировать пострадавших, чтобы не нанести им дополнительные травмы.

Киевские патрульные первые прибыли на место падения обломков во время ночной атаки: смотрите видео

Что известно о ночной атаке на Киев