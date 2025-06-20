Провел под завалами несколько дней, но выжил: в Киеве спасли кота

В ночь на 17 июня Россия массированно атаковала Киев. Тогда многие люди оказались под завалами собственных квартир.

Среди них был также кот, который провел там несколько дней, пока его не нашли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

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В каком состоянии кот после российской атаки

Пушистика нашли сотрудники ДТЭК.

Четверг. Киев еще дышит пылью после обстрела. Мы работаем среди обломков: кабели, бетон, пыль. И вдруг – едва заметное движение в углу. Живая. Кошка. Обгоревшая шерсть, дрожь всем телом, глаза – как вселенная страха,

– говорят в ДТЭК.

Там отмечают, что пытались осторожно ее достать, но она вырвалась и убежала. Представители компании попросили украинцев помочь котику, если вдруг встретят его и обратиться к ДТЭК или к зооволонтерам.

Впоследствии в комментариях откликнулась активистка Алина Боднар. Она сообщила, что животное нашли и отвезли в больницу. Как выяснилось, кота к ветеринарам отвезли люди, которые помогали пострадавшим рядом с местом трагедии.

На своей странице в Instagram пользовательница Анна Герез рассказала, что котику установили несколько диагнозов, в частности, интоксикация на фоне ожогов 1 – 2 степеней, травма хвоста с травматической ампутацией, угроза ожогового шока, парез мочевого пузыря, токсический гепатит, почечная недостаточность пока под вопросом.

Обратите внимание! Сейчас продолжается сбор средств для лечения котика. Приобщиться к нему можно по ссылке.

Однако, к сожалению, пережить атаку россиян повезло не всем животным. В результате испуга из-за российского обстрела 17 июня умерла собака Голди из приюта Gostomel Shelter. Ее смерть является напоминанием о том, что животные также страдают от войны.