Ночью в Киев снова приходило зло и напомнило, почему мы выбираем сопротивление

В школе, куда шел в первый класс, сегодня развернут гуманитарный штаб. Окна гостиной, где завтракал перед школой и где потом обедал, вернувшись домой и смотря "Элен и друзья" и "Район Беверли-Хиллз", вынесены силой взрыва.

Чего хочет зло

В доме, в который когда-то спешил на день рождения одноклассника, теперь нет целого подъезда. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Зеленые киевские склоны, на которых встречал первый взрослый рассвет, окутаны черным дымом.

Ночью в Киев снова приходило зло. Снова кружил карнавал смерти, упиваясь своей безнаказанностью.

Но как бы много ракет и дронов не летело на Киев этой ночью, как бы зло не хотело показать свою страшную силу, оно все равно выглядело мелочным и низменным, слабым и бессильным. Оно не может выиграть бой и удовлетворяет свою жажду мести.

И снова вопрос "почему так?" направлен на поиск логики там, где ее давно не искали.

Почему именно сейчас? Или зло не хотело, чтобы его преступление привлекало внимание и поэтому решило делать это пока большинство глаз мира смотрит в другую сторону?

Или зло делает это от страха, понимая, что не может как Израиль, но может как Иран? Что скоро может так случиться, что еще один легитимный и вечный окажется без дома и попросится переночевать и эта просьба будет звучать как колокол, звонящий именно по нему? И в этом страхе зло хочет, чтобы не только оно не спало, лежа в обнимку с двумя чемоданами, лишь один из которых имеет красную кнопку?

Или зло делает это от безнаказанности, зная, что самая мощная страна мира будет молчать, потому что ее руководитель очень хочет заключать соглашения, в которых так же мало смысла, как и перспективы? Поэтому не будет санкций, не будет наказания. Никто не заставит платить цену за совершенное преступление.

Или зло наоборот хочет внимания? Хочет продемонстрировать цивилизованному миру, что его надо слушать, что его нельзя игнорировать? Что оно еще способно…

А, может, просто потому, что может. Разве для маньяка нужны причины, чтобы убить снова? Может, не надо искать объяснения, когда это объяснение так очевидно.

Зло есть зло. Тьма есть тьма. Она охотно затянет нас к себе. На темную сторону. Хочет, чтобы украинцы прекратили сопротивление. Но снова и снова, разрушая украинскую силу духа и желание сопротивления, зло напоминает, зачем это сопротивление нужно. Не оставляя выбора. Мы выбираем жизнь, а не смерть. Свет, а не тьму. И зло просто само не оставило нам выбора.