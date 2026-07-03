"Калибры" запускали по Киеву не с моря: в ВМС указали на интересную деталь массированной атаки

В ночь на 2 июля Украина подверглась массированной атаке. Враг запустил почти 500 дронов и 74 ракеты различных типов. Большинство снарядов полетели на Киев.

Среди ракет, которыми оккупанты нанесли удар по украинской столице, было 8 "Калибров". Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук указал на интересную деталь атаки в эфире программы"Мы – Украина".

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Как Россия совершила атаку на Киев "Калибрами"?

По его словам, оккупанты, вероятно, не выводили ракетоносцы в море для нанесения ударов "Калибрами". Они наносили удары по украинской столице прямо с места базирования кораблей.

В отчете Воздушных сил эта информация подтверждается. Там в качестве района запуска "Калибров" указан Новороссийск. Именно там базируются остатки Черноморского флота России.

Велика вероятность, что они (оккупанты – 24 Канал) запускали ракеты практически с места базирования. Конечно, это еще нужно дополнительно проверить. На это уйдет некоторое время. Но пока что картина складывается так, что они готовы рискнуть собственным портом, чтобы не выходить в море. Динамика в этой ситуации явно не в пользу россиян,

– пояснил Плетенчук.

Напомним, что Россия модернизировала крылатые ракеты "Калибр", которые применяет против Украины. Как сообщили в Министерстве обороны, вместо осколочно-фугасной боевой части на части ракет теперь устанавливают кассетную, чтобы увеличить площадь поражения.

Также специалисты выяснили, что после попытки перейти на российскую электронику в новых "Калибрах" снова используют импортные компоненты.