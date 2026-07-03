По состоянию на утро 3 июля известно о 30 погибших, еще 3 человека числятся пропавшими без вести. Среди них – родители 10-летнего мальчика. Об этом сообщил Виталий Кличко.

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Что известно о трагедии с 10-летним мальчиком в Киеве?

Утром 2 июля мэр рассказал, что в столице госпитализировали с тяжелыми травмами 10-летнего мальчика. Родителей ребенка не нашли под завалами, поэтому с ним находился дедушка.

10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители считаются пропавшими без вести,

– написал Кличко уже на следующий день.

Тем временем поисково-спасательная операция продолжается. Также судмедэксперты работают над идентификацией фрагментов тел.

Помимо родителей 10-летнего мальчика, неизвестной остается судьба 15-летней девочки, которую тоже ищут под завалами разрушенного дома.

Всего в результате атаки на Киев пострадали 92 человека. На утро в стационарах больниц находятся 56 раненых, среди них – 4 ребенка и 6 медицинских работников.

Напомним, что во время смертоносного обстрела россияне применили 570 воздушных средств, среди которых 74 ракеты и 496 беспилотников. Основным направлением вражеского удара стал именно Киев.

3 июля в столице объявлен День траура, отменены все развлекательные мероприятия, а на зданиях коммунальных служб приспущены государственные флаги.