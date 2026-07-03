Станом на ранок 3 липня відомо про 30 загиблих, ще 3 людини вважаються зниклими безвісти. Серед них – батьки 10-річного хлопчика. Про це повідомив Віталій Кличко.

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Що відомо про трагедію з 10-річним хлопчиком у Києві?

Вранці 2 липня мер розповів, що у столиці госпіталізували з важкими травмами 10-річного хлопчика. Батьків дитини не знайшли під завалами, тому з нею перебував дідусь.

10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, скоріш за все, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти,

– написав Кличко вже наступного дня.

Тим часом пошуково-рятувальна операція триває. Також працюють судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл.

Окрім батьків 10-річного хлопчика, невідомою залишається доля 15-річної дівчинки, яку теж шукають під завалами зруйнованого будинку.

Загалом внаслідок атаки на Київ постраждали 92 людини. У стаціонарах лікарень перебувають на ранок 56 поранених, серед них – 4 дітей і 6 медпрацівників.

Нагадаємо, що під час смертнього обстрілу росіяни застосували 570 повітряних засобів, серед яких 74 ракети та 496 безпілотників. Основним напрямком ворожого удару став саме Київ.

3 липня у столиці оголошено День жалоби, скасовано всі розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспущено державні прапори.