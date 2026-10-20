Россия поразила энергетический объект в Киеве, в нескольких районах отключено электричество

20 октября в Шевченковском районе Киева было зафиксировано попадание в один из энергетических объектов. На место происшествия выехали экстренные службы.

Как сообщил Виталий Кличко, городские службы оперативно выехали на вызов для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Что известно об атаке

По информации местных пабликов, удар пришелся непосредственно по подстанции, после чего к месту происшествия направились пожарные расчеты.

Из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский,

Соломенский и Печерский районы,

– сообщили в ДТЭК.

Как добавили в Укрэнерго, параллельно специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян.

Некоторое время после атаки в столичном метро было приостановлено движение поездов.

Однако впоследствии работа метро нормализовалась. Очевидцы подтверждают, что поезда на красной и зеленой линиях метро уже перевозят пассажиров в обычном режиме.

Ситуация в метро: смотрите видео

В то же время из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на улицах Дегтяревской, Даниила Щербаковского, Якуба Коласа, на бульваре Тараса Шевченко, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, на станциях метро "Лукьяновская" и "Шулявская".

О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Напомним также, что 20 октября российские войска нанесли удар по Институту Стражеска в Киеве. Удар пришелся на операционную на шестом этаже, ранение получил пациент.

Кроме того, в районе Северного моста в Киеве наблюдалось задымление. Сама переправа не пострадала от попаданий, однако проезд по этому участку пока затруднен, поскольку правоохранители фиксируют последствия атаки российских беспилотников непосредственно вблизи сооружения.