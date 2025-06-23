Опять был удар ракетой, – в ГСЧС рассказали о поисковых работах на месте попадания в Киеве

В ночь на 23 июня Россия атаковала Киев "Шахедами" на ракетами, пока известно о 6 жертвах. К сожалению, до сих пор неизвестно, сколько людей могут оставаться под завалами.

Аварийно-спасательные работы в Киеве продолжаются. Об этом 24 Каналу рассказала начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины Светлана Водолага, отметив, что на одну из локаций россияне повторно запустили ракету.

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О поисковых работах на месте попадания в Киеве

Ночью во время атаки спасатели работали в столице одновременно на 15 локациях, сейчас – на 2. На одной из них ракета попала в жилой дом, на другой пострадало гражданское предприятие. Всего сейчас работают 400 спасателей и 100 единиц техники. Также привлечены кинологи.

Я нахожусь в Шевченковском районе, где снова был удар ракетой в 5-этажный жилой дом. Спасатели проводят поисковые работы на уровне 3 этажа,

– сказала Водолага.

Начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины отметила, что в последнее время враг применяет другую тактику – длительные атаки. Поэтому не всегда спасатели могут безопасно выполнять свою работу, но всегда выезжают на вызовы. Во время таких атак в Киев часто могут прибывать на помощь спасатели из других регионов Украины.

К слову, именно в 5-этажке в Киеве в результате вражеского обстрела обвалился подъезд. Известно о 5 погибших именно в этом доме. 10 жителей ГСЧС пока спасли.