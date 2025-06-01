Руины 5-этажки в Киеве: Кличко показал ужасные кадры последствий удара по столице

Ночью 23 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Город атаковали "Шахеды" и баллистика.

В результате атаки на столицу есть повреждения жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах, передает 24 Канал.

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Ужасные разрушения в Киеве

Больше всего пострадал Шевченковский район. Там обвалился целый подъезд в пятиэтажном доме. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. По состоянию на 08:30 известно о 6 погибших. Количество жертв может возрасти.

Разрушенная многоэтажка: смотрите видео

Взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив. Из него спасли 10 человек. Из них – 1 ребенка и беременную женщину.

Всего в городе пострадали 19 человек. 8 из них находятся в стационарах городских больниц.

Последствия удара по Киеву: смотрите видео

К слову, российский удар разрушил квартиру солиста группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены Елены. Музыкант сообщил, что его семья осталась невредимой, но в доме напротив были жертвы.