Умоляла о помощи, но ни одна служба не могла подъехать, – соседка погибшей в Киеве женщины
- Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Один из них попал в девятиэтажку, вызвав пожар.
- Женщина, которая жила на верхнем этаже, погибла, поскольку службы не могли добраться до дома из-за припаркованных машин.
Россия в ночь на 23 марта атаковала Киев дронами-камикадзе. В Днепровском районе один из "Шахедов" попал в девятиэтажку, в результате чего вспыхнул пожар. Женщина, которая жила на верхнем этаже, сгорела в собственной квартире.
Соседка погибшей рассказала, что женщина кричала и умоляла о помощи, но ни одна служба не могла подъехать к дому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".
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Женщина умоляла о помощи
Во время ночной атаки один из "Шахедов" попал в девятиэтажку в Днепровском районе Киева. На месте сразу вспыхнул пожар, который охватил одну из квартир и крышу многоэтажки.
Известно, что в квартире жила пожилая женщина. К сожалению, она погибла на месте.
Соседка погибшей рассказала, что в ночь атаки ее не было в квартире. Однако она поделилась, что погибшая пожилая женщина начала кричать и умолять о помощи. К сожалению, ее не успели спасти.
Женщина умоляла о помощи, но ни одна служба не могла подъехать к дому, потому что все было заставлено машинами. Она умерла ужасной смертью,
– рассказала соседка погибшей.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате циничной российской атаки 23 марта. Вечная и светлая память!
Соседка погибшей рассказала жуткие детали: смотрите видео
Напомним, что в результате российской атаки по Киеву погибли 3 человека, среди которых 5-летний ребенок. Еще 8 – пострадали.