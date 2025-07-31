Россияне ударили возле ЖК "Республика" во время атаки на Киев: в сети показали видео последствий
- Россия атаковала Киев "Шахедами" и ракетами, поврежден ЖК "Республика" в Голосеевском районе.
- В результате атаки пострадало 135 человек, в том числе 12 детей, погибло 10 человек, уничтожено более 100 объектов.
В ночь на 31 июля Россия в очередной раз комбинированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Среди прочего, пострадал жилой комплекс "Республика" в Голосеевском районе столицы.
Ударной волной там повыбивало окна вместе с рамами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV" и "Виледж".
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Какие последствия удара вблизи ЖК "Республика"?
В результате циничной российской атаки изуродовано стекло в соседних домах возле ЖК "Республика". Пока не известно о повреждении ТРЦ Respublika Park, который расположен рядом. Однако пока центр работает в обычном режиме.
Последствия российской атаки на Киев: видео шеф-редактора "Факты ICTV" Виктора Сороки
Россия атаковала Голосеевский район столицы / Фото очевидцев
Напомним, что в результате российской атаки на Киев пострадало 135 человек, в том числе 12 детей. Также погибли 10 человек, среди них – один ребенок.
Кроме этого, более 100 объектов получили повреждения, среди них жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения и университеты.
Особенно тяжелые разрушения – в Святошинском районе, где ракета уничтожила подъезд девятиэтажки. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 300 спасателей и 65 единиц техники.