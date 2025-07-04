Вероятно, было прямое попадание "Шахеда" в дом, – КМВА об обстреле Соломенского района Киева

В ночь на 4 июля Россия в очередной раз цинично атаковала Украину, серьезно пострадал Киев. В столице много разрушений, в частности в Соломенском районе.

Предварительно, там произошло прямое попадание "Шахеда" в дом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы КГВА Тимура Ткаченко "Реальному Киеву".

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Неизвестно, подлежит ли дом восстановлению

Более точные данные по атаке на Соломенский район столицы предоставят специалисты, как только будет проведена экспертиза.

Предварительно, в дом в Соломенском районе попал "Шахед" и, скорее всего, это было прямое попадание,

– сказал Тимур Ткаченко.

Пока неизвестно, подлежит ли поврежденный дом восстановлению.

Всех жителей отселили. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Атака на этот район Киева также вызвала еще ряд пожаров в нежилой застройке, на территории гаражного кооператива, складских помещений и админздания.

Напомним, что в результате атаки на Киев пострадали еще несколько районов города: