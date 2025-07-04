Вероятно, было прямое попадание "Шахеда" в дом, – КМВА об обстреле Соломенского района Киева
- В ночь на 4 июля Россия атаковала Киев, пострадал Соломенский район, где "Шахед" попал в дом.
- Жители отселены, ведутся поисково-спасательные работы.
В ночь на 4 июля Россия в очередной раз цинично атаковала Украину, серьезно пострадал Киев. В столице много разрушений, в частности в Соломенском районе.
Предварительно, там произошло прямое попадание "Шахеда" в дом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы КГВА Тимура Ткаченко "Реальному Киеву".
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Неизвестно, подлежит ли дом восстановлению
Более точные данные по атаке на Соломенский район столицы предоставят специалисты, как только будет проведена экспертиза.
Предварительно, в дом в Соломенском районе попал "Шахед" и, скорее всего, это было прямое попадание,
– сказал Тимур Ткаченко.
Пока неизвестно, подлежит ли поврежденный дом восстановлению.
Всех жителей отселили. На месте ведутся поисково-спасательные работы.
Атака на этот район Киева также вызвала еще ряд пожаров в нежилой застройке, на территории гаражного кооператива, складских помещений и админздания.
Напомним, что в результате атаки на Киев пострадали еще несколько районов города:
- в Днепровском районе обошлось без пожаров, но обломки упали во дворе дома и возле учебного заведения,
- В Святошинском районе произошел пожар в складских помещениях, частном секторе, а также пострадал двор 16-этажного дома, где загорелись машины,
- в Дарницком районе обломки упали на открытой территории,
- в Шевченковском районе поврежден 8-этажный жилой дом, произошел пожар на первом этаже, кроме того, горел частный сектор,
- в Голосеевском районе повреждено медучреждение и железнодорожная инфраструктура.