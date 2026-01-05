Там находились пациенты: в Киеве обломки влетели прямо в палату медучреждения

Вражеская армия ночью и утром 5 января атаковала Украину различными средствами воздушного поражения. Под ударом был, в частности, Киев. Там обломки попали по частному медицинскому учреждению.

Из-за этого есть пострадавшие и, к сожалению, одна жертва. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно о попадании по медучреждению?

По информации Оболонской районной государственной администрации, в результате пожара сгорело 25 квадратных метров площади четырехэтажного здания медицинского учреждения.

Удар пришелся на уровень второго этажа, где функционировало стационарное отделение. Ликвидация последствий обстрела продолжается, на месте происшествия правоохранительные органы проводят следственные действия.

Попадание по зданию медучреждения: смотрите фото "Радио Свобода"

Власти сообщают, что из-за российской атаки в Киеве погиб один человек. Это мужчина 1995 года рождения, который лечился в медучреждении. Еще четыре человека получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Последствия обстрела: смотрите видео

Как рассказал представитель ГСЧС Павел Петров в телеэфире канала Киев24, на момент попадания люди были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Он уточнил, что двое из пострадавших имеют отравились угарным газом, еще одна женщина имеет убойные ссадины локтя.

Кроме того, он высказался о характере нанесенного удара. Так, по мнению представителя ГСЧС, произошло прямое попадание.

"Шахеды" не летают на уровне второго этажа по городу, произошло прямое попадание в медучреждение,

– подчеркнул Петров.

Где еще фиксировали последствия российской атаки 5 января?