Максимальный результат по крылатым ракетам: авиаэксперт оценил работу ПВО во время атаки на Киев

6 июля 2026 года Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Несмотря на атаку, украинская противовоздушная оборона продемонстрировала практически максимальную эффективность в уничтожении крылатых ракет. В то же время главной проблемой в очередной раз осталась баллистика, ведь для ее перехвата Украине критически не хватает специальных ракет.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что результаты работы ПВО свидетельствуют о высоком уровне подготовки украинских военных. Однако возможности защиты от баллистических ракет напрямую зависят от наличия ракет для комплексов Patriot.

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Почему у Украины возникают проблемы со сбиванием баллистических ракет

Константин Криволап пояснил, что высокий процент сбиваемых крылатых ракет является закономерным, ведь Украина располагает достаточным количеством различных средств для борьбы именно с такими целями. Речь идет об истребительной авиации, комплексах IRIS-T, NASAMS и других системах ПВО. Также украинские защитники успешно уничтожают большинство ударных беспилотников.

Авиационный эксперт о способности отражать российские атаки: видео

По словам авиационного эксперта, Россия постоянно пытается найти новые способы преодолеть украинскую оборону, в частности начала использовать реактивные дроны.

Важно! В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар ракетами и дронами по Киеву и области, что привело к масштабным разрушениям в нескольких районах. По последним данным, число погибших в столице возросло до 19 человек, а более 70 граждан получили ранения.

В то же время ситуация с баллистическими ракетами существенно отличается. Криволап подчеркнул, что проблема заключается не в работе украинской ПВО, а в остром дефиците ракет-перехватчиков для Patriot. Даже объемы их производства в США не позволяют полностью покрыть потребности Украины.

Криволап отметил, что по стандартам НАТО для гарантированного уничтожения одной баллистической ракеты используются две ракеты-перехватчики. В то же время украинские военные научились достигать высокой эффективности даже при меньших затратах боеприпасов, однако сейчас их запасов недостаточно.

Сейчас сложилась такая ситуация, когда у нас вообще не было чем отбиваться. Ну просто совсем,

– подчеркнул он.

Вероятно, европейские страны вряд ли смогут существенно увеличить поставки таких ракет, поскольку сами располагают ограниченными запасами. Именно поэтому, по его убеждению, Украина должна не только добиваться дополнительной помощи от партнеров, но и развивать собственные дальнобойные средства поражения и наносить удары по местам базирования комплексов "Искандер" и предприятиям, производящим баллистическое вооружение.

"Не нужно думать, что у нас все плохо. У нас нормальные возможности, мы правильно реагируем. Просто в отношении баллистики нам нужны соответствующие ракеты", – подытожил Криволап.