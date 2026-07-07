Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що результати роботи ППО свідчать про високий рівень підготовки українських військових. Однак можливості захисту від балістичних ракет напряму залежать від наявності ракет до комплексів Patriot.

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Чому Україна має проблеми зі збиттям балістики

Костянтин Криволап пояснив, що високий відсоток збиття крилатих ракет є закономірним, адже Україна має достатню кількість різних засобів для боротьби саме з такими цілями. Йдеться про винищувальну авіацію, комплекси IRIS-T, NASAMS та інші системи ППО. Також українські захисники успішно знищують більшість ударних безпілотників.

Авіаційний експерт про спроможності відбивати російські атаки: відео

За словами авіаційного експерта, Росія постійно намагається знайти нові способи подолати українську оборону, зокрема почала використовувати реактивні дрони.

Важливо! У ніч на 6 липня російські війська завдали масованого комбінованого удару ракетами та дронами по Києву та області, що призвело до масштабних руйнувань у декількох районах. За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до 19 осіб, а понад 70 громадян отримали поранення.

Водночас ситуація із балістичними ракетами суттєво відрізняється. Криволап наголосив, що проблема полягає не у роботі української ППО, а в гострому дефіциті ракет-перехоплювачів до Patriot. Навіть обсяги їх виробництва у США не дозволяють повністю покривати потреби України.

Криволап зауважив, що за стандартами НАТО для гарантованого знищення однієї балістичної ракети використовують дві ракети-перехоплювачі. Водночас українські військові навчилися досягати високої ефективності навіть із меншими витратами боєприпасів, однак нині їхніх запасів недостатньо.

Зараз була така ситуація, коли в нас взагалі не було чим відбиватися. Ну просто геть,

– наголосив він.

Ймовірно, європейські країни навряд чи зможуть суттєво збільшити постачання таких ракет, оскільки самі мають обмежені запаси. Саме тому, на його переконання, Україна повинна не лише добиватися додаткової допомоги від партнерів, а й розвивати власні далекобійні засоби ураження та завдавати ударів по місцях базування комплексів "Іскандер" і підприємствах, які виробляють балістичне озброєння.

"Не треба думати, що у нас усе погано. У нас нормальні спроможності, ми правильно реагуємо. Просто щодо балістики нам потрібні відповідні ракети", – підсумував Криволап.