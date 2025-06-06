Пострадали 6 районов, есть жертвы и раненые: последствия российской атаки на Киев

Российские войска совершили комбинированную атаку на Киев в ночь на 6 июня. Пострадали 6 районов столицы, есть жертва и раненые.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Какие последствия атаки на Киев

В результате российской комбинированной атаки на Киев у Соломенском районе возник пожар в нежилой зоне. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров. Также есть возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Пожар удалось ликвидировать, спасены 3 человека.

У Дарницком районе зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей по меньшей мере на трех локациях. В результате этого повреждены два автомобиля. По предварительной информации, прошло без жертв и пострадавших.

Также пострадал Голосеевский район. Там возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение. Кроме того, произошло падение обломков сбитых целей возле АЗС. По уточненной информации – поврежден автомобиль. Также зафиксировано падение обломков зоне нежилой застройки.

В Деснянском районе обнаружены обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории.

Также в результате вражеской атаки возник пожар в зоне нежилой застройки в Шевченковском районе.

У Днепровском районе зафиксированы значительные повреждения АЗС. Сейчас на месте удара работают спасатели.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Также были повреждены окна в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киев погибли 4 человека. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы. Кроме того, пострадали по меньшей мере 20 человек, 16 из них были госпитализированы.

Что известно о повреждении пути метрополитена

В КГГА сообщили, что в результате атаки на Киев повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" – "Левобережная" красной линии метро.

В связи с этим поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут. В то же время наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

Сейчас на месте работают специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. В КГГА отмечают, что ориентировочный срок восстановительных работ – сутки.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций,

– отмечают в КГГА.

О дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии пообещали сообщить дополнительно.