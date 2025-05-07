В Киеве от обстрела погибла семья, которая приютила 10 котов: одного нашли живым с ожогами

Россия убила семью, которая спасала животных. В Киеве погибли мать и сын, приютившие 10 котов – одного из них волонтеры достали из-под завалов обгоревшим, но живым.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко. В результате российской дроновой атаки 7 мая столица снова подверглась жестокому удару.

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В Киеве погибла семья, которая приютила 10 котов

В Шевченковском районе погибли мать и сын – 1960 и 1997 года рождения. Женщина не дожила всего два дня до своего дня рождения. Известно, что эта семья приютила 10 котов. Один из них выжил – обгоревшего и испуганного кота волонтеры нашли среди обломков и передали ветеринарам.

Еще один дрон попал в жилой дом в Святошинском районе. Там уже подтверждено по меньшей мере 6 пострадавших, среди них – четверо детей.

Ранения получили брат с сестрой и их отец – все они госпитализированы. Еще двум пострадавшим – 14-летнему ребенку и 47-летней женщине – оказали помощь на месте.

Также в столице зафиксировано по меньшей мере одного раненого в результате удара баллистикой.

На всех местах трагедий продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов. Власти города координируют помощь и спасательные действия.