В сторону Киева утром летели 28 дронов, большинство из них сбили

17 октября российские захватчики атаковали Шевченковский район Киева. Его обстреляли дронами-камикадзе.

В сторону Киева летели 28 дронов, большинство из них сбили

Стало известно, что утром на столицу Украины летело 28 дронов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что большинство из них сбили.

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28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летучих террористов сбили,

– заявил он.

Кличко добавил, что в общей сложности в Киеве раздалось 5 взрывов. Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе.

По его словам, спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома. Двое находились под завалами.

Из-под завалов вытащили тело погибшей, а еще одну женщину – спасли

Мэр Киева сообщил, что под руинами нашли тело погибшей женщины.

Немного погодя заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что спасателям удалось вытащить живой из руин дома еще одну женщину.

Атака дронами-камикадзе по столице 17 октября: что известно

Во время тревоги 17 октября утром в столице сообщили о звуках взрывов. Российские оккупанты нанесли удар в центре Киева. Взрывы раздались в Шевченковском районе.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

Позже Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные подразделения. Также повреждены несколько жилых домов. Информацию о пострадавших уточняют.

Вместе с тем глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в столице работают силы ПВО.

Всего в результате российской атаки утром 17 октября было зафиксировано 4 прилета по Киеву.

На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.

В 9:31 объявили окончание воздушной тревоги. Жители города через 3 часа смогли покинуть укрытие, однако в КГГА предупредили о возможной повторной опасности.

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