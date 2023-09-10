Обломки попали в квартиру на 24 этаже: в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

В результате вражеской атаки в ночь на 10 сентября падение обломков "Шахедов" зафиксировали в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах Киева. Спасатели ликвидировали пожары в местах падения дронов.

Пожар произошел в двух районах столицы. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали фото последствий і рассказали детали.

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Последствия падения обломков

В Шевченковском районе спасатели ликвидировали пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Пожар был ликвидирован примерно через час, с момента уведомления о нем.



В результате падения обломков произошли возгорания / Фото ГСЧС

Обломок залетел в квартиру на 24 этаже

Кроме того, в результате падения обломка в 25-этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждены окно и личные вещи. Возгорания и пострадавших нет.



Спасатели ликвидировали последствия падения обломков дронов/ Фото ГСЧС

В Подольском районе произошло падение обломков на открытую территорию. Пожаров, пострадавших и повреждений зданий нет.

Также в результате падения обломков в этом районе поврежден припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Возгорания и пострадавших нет.

В Святошинском районе спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. В результате падения обломков произошло возгорание скамейки и стола для кемпинга. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.



В двух районах столицы падение обломков привели к возгоранию / Фото ГСЧС

Отмечают, что на месте происшествия работали 35 спасателей и семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.



Спасатели ликвидировали последствия атаки врага / Фото ГСЧС

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