Обломки попали в квартиру на 24 этаже: в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки на Киев
Источник:ГСЧС
В результате вражеской атаки в ночь на 10 сентября падение обломков "Шахедов" зафиксировали в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах Киева. Спасатели ликвидировали пожары в местах падения дронов.
Пожар произошел в двух районах столицы. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали фото последствий і рассказали детали.
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Последствия падения обломков
- В Шевченковском районе спасатели ликвидировали пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Пожар был ликвидирован примерно через час, с момента уведомления о нем.
В результате падения обломков произошли возгорания / Фото ГСЧС
Обломок залетел в квартиру на 24 этаже
Кроме того, в результате падения обломка в 25-этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждены окно и личные вещи. Возгорания и пострадавших нет.
Спасатели ликвидировали последствия падения обломков дронов/ Фото ГСЧС
- В Подольском районе произошло падение обломков на открытую территорию. Пожаров, пострадавших и повреждений зданий нет.
Также в результате падения обломков в этом районе поврежден припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Возгорания и пострадавших нет.
- В Святошинском районе спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. В результате падения обломков произошло возгорание скамейки и стола для кемпинга. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.
В двух районах столицы падение обломков привели к возгоранию / Фото ГСЧС
Отмечают, что на месте происшествия работали 35 спасателей и семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Спасатели ликвидировали последствия атаки врага / Фото ГСЧС
Главное об атаке
- Сегодня ночью в результате атаки дронами взрывы прогремели в Киеве.
- Силы ПВО уничтожили в небе над Киевом более 20 "Шахедов", запущенных врагом.
- Враг запускал дроны с северного направления, а именно из российского Курска.