Ночью мы могли не проснуться, – Притула эмоционально отреагировал на сбивание 6 "Кинжалов"

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине. Захватчики выпустили по украинской столице сразу 6 "Кинжалов".

На это отреагировал активист, волонтер и шоумен Сергей Притула. Он подчеркнул, что сегодня ночью кого-нибудь из киевлян могло не стать.

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Сегодня ночью мы могли не проснуться. Сегодня ночью россияне могли повлечь за собой столицы значительные разрушения. Могли, но не смогли! Благодаря нашим непревзойденным Силам ПВО, которые ежедневно и каждую ночь берегут наше небо,

– сказал Притула.

Он поблагодарил ПВО и подчеркнул, что они лучшие. И поспорить с этим тяжело. Ведь именно благодаря нашим защитникам и защитницам обошлось без жертв.

"Мы как волонтеры будем помогать группам ПВО всем, чем сможем", – добавил активист.

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