Ночью мы могли не проснуться, – Притула эмоционально отреагировал на сбивание 6 "Кинжалов"
Источник:фейсбук Сергея Притулы
Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине. Захватчики выпустили по украинской столице сразу 6 "Кинжалов".
На это отреагировал активист, волонтер и шоумен Сергей Притула. Он подчеркнул, что сегодня ночью кого-нибудь из киевлян могло не стать.
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Сегодня ночью мы могли не проснуться. Сегодня ночью россияне могли повлечь за собой столицы значительные разрушения. Могли, но не смогли! Благодаря нашим непревзойденным Силам ПВО, которые ежедневно и каждую ночь берегут наше небо,
– сказал Притула.
Он поблагодарил ПВО и подчеркнул, что они лучшие. И поспорить с этим тяжело. Ведь именно благодаря нашим защитникам и защитницам обошлось без жертв.
"Мы как волонтеры будем помогать группам ПВО всем, чем сможем", – добавил активист.
Ночная атака 16 мая: главное
- В ночь на 16 мая враг выпустил по Украине 18 ракет, а также дроны типа Shahed-136/131 и разведывательные беспилотники "Орлан-10" и SuperCam.
- К счастью, наши военные уничтожили все враждебные цели. Они были направлены в столицу и Киевскую область. По данным КМВА, эта атака была исключительной по своей плотности – Россия выпустила максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.
- Кроме того, по Николаевской области враг выпустил 4 ракеты типа "Калибр" из Черного моря. К счастью, силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили все ракеты.