На це відреагував активіст, волонтер та шоумен Сергій Притула. Він наголосив, що сьогодні вночі когось із киян могло не стати.

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Сьогодні вночі ми могли не прокинутись. Сьогодні вночі росіяни могли спричинити столиці значні руйнування. Могли, але не змогли! Завдяки нашим неперевершеним Силам ППО, які щодня та щоночі бережуть наше небо,

– сказав Притула.

Він подякував ППО та наголосив, що вони – найкращі. І посперечатися з цим важко. Адже саме завдяки нашим захисникам і захисницям минулося без жертв.

"Ми як волонтери будемо допомагати групам ППО всім чим зможемо", – додав активіст.

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