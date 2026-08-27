За секунды до взрыва: возле Подольского моста в Киеве в воду упал вражеский дрон

27 августа в Киеве и ряде областей Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Один из вражеских дронов упал в воду в нескольких метрах от Подольского моста в столице, и момент падения был запечатлен на видео.

Этот момент попал на видео, которое было опубликовано на странице united24.media в инстаграме.

Что известно о падении беспилотника?

На кадрах видно, как вражеская цель падает в воду рядом с мостом. После падения над рекой поднимаются брызги и дым. При этом на видео также видно, что автомобильное движение по Подольскому мосту продолжалось.

На данный момент информации о пострадавших в результате падения российского беспилотника нет. Также на опубликованных кадрах не видно поврежденных автомобилей.

Российский дрон упал возле Подольского моста в Киеве: смотрите видео

Напомним, с ночи 27 августа российская армия проводит атаку на Киевскую область реактивными беспилотниками, поэтому под угрозой оказалась и столица. В Киеве работала ПВО, раздавались взрывы, а в результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и есть пострадавшие.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе сильно повреждено здание одной из гимназий, а взрывная волна выбила окна в муниципальном медицинском учреждении. Также обломки вражеских дронов упали возле еще одной школы, повредив ее окна.

В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами, а также на территории детского сада и возле нежилого здания. В Оболонском районе их зафиксировали на территории жилой застройки, в парке, на стоянке и в гаражном кооперативе. Обошлось без возгорания.

В Голосеевском районе из-за атаки загорелся автомобиль, а мужчина получил ранение и был передан медикам. В Печерском районе вражеский дрон упал на открытой территории, в результате чего загорелась трава, также повреждено здание спорткомплекса.

Всего на данный момент известно о трех пострадавших, двоих из них медики госпитализировали. Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков и ликвидировать последствия российской атаки.