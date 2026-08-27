Момент потрапив на відео, яке оприлюднили на інстаграм-сторінці united24.media.

Що відомо про падіння безпілотника?

На кадрах видно, як ворожа ціль падає у воду поруч із мостом. Після падіння над річкою здіймаються вода та дим. Водночас на відео також можна побачити, що автомобільний рух Подільським мостом продовжувався.

Наразі інформації про постраждалих унаслідок падіння російського безпілотника немає. Також на оприлюднених кадрах не видно пошкоджених автомобілів.

Російський дрон упав поблизу Подільського мосту в Києві: дивіться відео

Нагадаємо, від ночі 27 серпня російська армія атакує Київську область реактивними безпілотниками, через що під загрозою опинилася і столиця. У Києві працювала ППО, лунали вибухи, а внаслідок атаки зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури та є постраждалі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському районі сильно пошкоджено приміщення однієї з гімназій, а вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медичному закладі. Також уламки ворожих дронів впали біля ще однієї школи, пошкодивши її вікна.

У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками, а також на території дитячого садка та біля нежитлової будівлі. В Оболонському районі їх зафіксували на території житлової забудови, парку, стоянки та гаражного кооперативу. Обійшлося без займання.

У Голосіївському районі через атаку загорівся автомобіль, а чоловік отримав поранення та був переданий медикам. У Печерському районі ворожий дрон упав на відкритій території, внаслідок чого загорілася трава, також пошкоджено будівлю спорткомплексу.

Загалом наразі відомо про трьох постраждалих, двох із них медики госпіталізували. Екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків та ліквідовувати наслідки російської атаки.