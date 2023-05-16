Выжженная трава и испуганные звери: как выглядит киевский зоопарк после падения обломков ракеты
Российские военные ночью атаковали столицу Украины ракетами. Украинским защитникам неба удалось сбить все вражеские цели, однако обломки ракет рухнули в некоторых районах Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что одни из обломков упали на территорию столичного зоопарка, пишет 24 Канал. К счастью, никто из животных и работников не пострадал.
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Зоопарк открыт для посетителей
Также в результате падения обломков, к счастью, не произошло возгорания. Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали.
Медведи в зоопарке Киева после падения обломков ракеты: смотрите видео
Утром с животными провели антистрессовые мероприятия после обстрела. Зоопарк открылся для посетителей, как обычно, в 10.00.
В зоопарке побывала фотокорреспондент 24-го канала Валентина Полищук и зафиксировала последствия падения обломков. На кадрах видна выгоревшая трава.
Что касается животных, то, как свидетельствуют фотографии, они не пострадали. Однако взгляд у животных усталый, ведь взрывы в столице раздавались всю ночь. Многие животные обладают очень чувствительным слухом и способны воспринимать широкий диапазон звуков.
Следовательно, некоторые животные могут испытывать страх, стресс или опасность.
Как выглядит зоопарк после падения обломков ракеты / Фото 24 Канала (Валентина Полищук)
Что известно о ночной атаке российских военных
- Россияне нанесли ракетный удар по Украине около 3 часов ночи. Оккупанты направили в Украину ракеты "Кинжал", "Калибр", С-400 и "Искандер-М", а также дроны-камикадзе типа "Шахед".
- В Воздушных Силах рассказали, что россияне атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений.
- Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Украинским военным удалось уничтожить все 18 ракет.
- Падение обломков ракет было зафиксировано в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах. По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших.