Выжженная трава и испуганные звери: как выглядит киевский зоопарк после падения обломков ракеты

Российские военные ночью атаковали столицу Украины ракетами. Украинским защитникам неба удалось сбить все вражеские цели, однако обломки ракет рухнули в некоторых районах Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что одни из обломков упали на территорию столичного зоопарка, пишет 24 Канал. К счастью, никто из животных и работников не пострадал.

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Зоопарк открыт для посетителей

Также в результате падения обломков, к счастью, не произошло возгорания. Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали.

Медведи в зоопарке Киева после падения обломков ракеты: смотрите видео

Утром с животными провели антистрессовые мероприятия после обстрела. Зоопарк открылся для посетителей, как обычно, в 10.00.

В зоопарке побывала фотокорреспондент 24-го канала Валентина Полищук и зафиксировала последствия падения обломков. На кадрах видна выгоревшая трава.

Что касается животных, то, как свидетельствуют фотографии, они не пострадали. Однако взгляд у животных усталый, ведь взрывы в столице раздавались всю ночь. Многие животные обладают очень чувствительным слухом и способны воспринимать широкий диапазон звуков.

Следовательно, некоторые животные могут испытывать страх, стресс или опасность.

Как выглядит зоопарк после падения обломков ракеты / Фото 24 Канала (Валентина Полищук)

Что известно о ночной атаке российских военных