Отбросило ударной волной: женщина и двое детей пострадали в результате удара по Киевщине

В результате обстрела Киевщины сегодня, 16 июня, пострадали двое детей и 82-летняя женщина. Повреждены 30 домов.

Об этом рассказал глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Он уточнил, что женщину отбросило ударной волной.

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Пострадали двое детей и бабушка, отброшенная ударной волной. Повреждены более 30 домов. Таковы последствия ракетного удара врага на Киевщине,

– отметил Небитов.



На Киевщине в результате атаки пострадала женщина / Фото с телеграма Небитова



Повреждены частные дома в области / Фото с телеграма Небитова

Повреждены частные здания

В ГСЧС уточнили, что полностью разрушены 3 жилых дома, 15 – повреждены, 2 хозяйственные сооружения.

Спасатели ликвидировали пожар частного дома на площади в 50 квадратных метра.

Все экстренные службы работают на месте происшествия. В ГСЧС добавили, что данные о последствиях вражеской атаки еще уточняют.

В результате падения обломков есть повреждения и пострадавшие / Фото ГСЧС

Спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия атаки: видео

По данным командования воздушных сил ВСУ, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Все ракеты уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Центр".