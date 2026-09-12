Россия атакует Киевскую область: повреждены дома, автомобили и объект Укрзализныци
В течение дня Киевская область находится под ударами русских дронов. В регионе уже несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Как сообщили в Киевской областной военной администрации, по состоянию на 16:00 есть повреждения в трех районах области.
Какие последствия дневной атаки на Киевщину?
В Броварском районе в результате падения обломков и взрывной волны поврежден автомобиль, окна в многоквартирном доме и кровля частного жилья.
В Вышгородском районе также зафиксированы повреждения частного автомобиля.
В Фастовском районе разрушений потерпел объект Укрзализныци.
В настоящее время экстренные службы продолжают работать на местах попадания.
Представители власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.
Ранее власти сообщали, что за последние сутки в Киевской области повреждены 15 объектов, среди них 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, линия электропередачи.
Больше всего повреждений – в Обуховском районе.
К сожалению, один человек погиб. Еще три человека пострадали, среди них – ребенок.