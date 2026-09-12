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24 Канал Новости Украины Россия проводит атаку на Киевскую область: повреждены дома, автомобили и объект Укрзализныци
12 сентября, 16:40
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Обновлено - 16:53, 12 сентября

Россия атакует Киевскую область: повреждены дома, автомобили и объект Укрзализныци

Анастасия Колесникова

В течение дня Киевская область находится под ударами русских дронов. В регионе уже несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, по состоянию на 16:00 есть повреждения в трех районах области. 

Какие последствия дневной атаки на Киевщину?

В Броварском районе в результате падения обломков и взрывной волны поврежден автомобиль, окна в многоквартирном доме и кровля частного жилья. 

В Вышгородском районе также зафиксированы повреждения частного автомобиля. 

В Фастовском районе разрушений потерпел объект Укрзализныци.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на местах попадания. 

Представители власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности. 

Ранее власти сообщали, что за последние сутки в Киевской области повреждены 15 объектов, среди них 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, линия электропередачи. 

Больше всего повреждений – в Обуховском районе. 

К сожалению, один человек погиб. Еще три человека пострадали, среди них – ребенок.

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