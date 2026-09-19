Ужасная трагедия в Киевской области: в результате атаки погибли мать и двое детей

В течение всего дня российские войска проводили атаки на Киевскую область с помощью реактивных дронов. В результате вражеских ударов есть погибшие.

В Фастовском районе произошла страшная трагедия. В результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей – девочка и мальчик.

Также в Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.

Враг в очередной раз уносит жизни мирных людей и разрушает гражданские объекты, – говорится в сообщении ОВА.