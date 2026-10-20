Россия ночью нанесла удар по предприятию в Киевской области: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 20 октября российские войска терроризировали Украину с помощью ударных беспилотников. Враг совершил атаку на производственно-складское здание в Обуховском районе Киевской области.

К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об атаке?

Во вторник, 20 октября, враг обстрелял одну из общин Обуховского района. Под ударом оказалось производственно-складское здание. В результате атаки конструкции получили существенные разрушения, возникло сильное воспламенение. Погибли 3 человека – мужчина и две женщины. Еще 6 человек получили ранения.

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Специалисты ликвидировали пожар и продолжают обследовать помещение и разбирать завалы. На месте также работали психологи ГСЧС.

Последствия российского обстрела / ГСЧС

Специалисты продолжают обследовать помещение и расчищать завалы. На месте также работали психологи ГСЧС.

Отметим, что страна-агрессорка каждый день терроризирует украинские города. Той же ночью беспилотники атаковали Львовщину, в области работала ПВО.