Боевую часть ракеты Х-101 обнаружили на частном дворе в Киевской области

Россия ночью 26 мая нанесла комбинированный удар по Киевской области. Туда летели и "Шахеды", и крылатые ракеты.

Боевую часть одной из ракет нашли прямо на частном дворе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

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На частном дворе обнаружили часть ракеты Х-101 в частном дворе

Боевую часть российской крылатой ракеты Х-101 нашли во дворе частного домовладения.

Саперы уже провели операцию по изъятию этой опасной находки и впоследствии обезвредят ее.

Пиротехники безопасно транспортировали боеприпас на специальную площадку, где его уничтожат путем контролируемого подрыва,

– сообщили в ГСЧС.

Важно! Саперы призывают граждан быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать компетентные службы. Избегайте любых контактов с потенциально опасными объектами!

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину 355 БПЛА и 9 ракетами. В Киевской области в результате атаки повреждения зафиксированы в Бориспольском, Фастовском и Бучанском районе.