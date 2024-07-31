В Киевской области из-за падения обломков вражеского дрона загорелся дом: какие последствия

В ночь на 31 июля враг атаковал Киевскую область. Так, в регионе из-за падения обломков беспилотника возник пожар в частном доме.

В ГСЧС рассказали детали ситуации. Там отметили, что пожар удалось ликвидировать.

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Из-за падения обломков БПЛА врага загорелся частный дом в Киевской области

Ночью 31 июля в результате падения обломков беспилотника вражеской армии в Броварском районе произошло разрушение с последующим загоранием частного жилого дома.

По данным ГСЧС, пожар ликвидирован в 04:14 на площади 60 квадратных метров.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Известно, чтобы ликвидировать пожар, привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.