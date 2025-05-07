Россияне атаковали Киевскую область ударными БпЛА: есть пострадавшие, среди них несовершеннолетняя
- Российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область, в результате чего пострадали 4 человека в Фастовском районе.
- Среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин.
Российские войска не прекращают террор украинских городов. Под прицелом врага 7 мая в очередной раз оказалась Киевщина.
В результате атаки дронов есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.
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Враг атаковал Киевскую область
Российские военные снова атаковали Киевскую область. В результате атаки БпЛА в Фастовском районе ранены четыре жителя.
Среди них несовершеннолетняя девушка, женщина и 2 мужчин. Они получили ранения днем, находясь возле магазина.
Так, пострадали:
- Мужчина 1993 года рождения – множественные осколочные ранения,
- Мужчина 1988 года рождения – осколочные ранения брюшной стенки и плеча осколочные ранения брюшной стенки и плеча,
- Девушка 2009 года рождения – осколочные ранения шеи и головы,
- Женщина 1978 года рождения – острая реакция на стресс, от госпитализации отказалась.
Указывается, что пострадавших госпитализировали в местную больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Полиция Киевской области сообщила, что также в результате атаки в Фастовском районе произошло возгорание складского помещения и поврежден магазин.
По состоянию на 15:00 в Бучанском районе повреждены 3 многоэтажных дома. Также повреждены 18 автомобилей и 3 частных дома.
В Белоцерковском районе подверглось разрушениям покрытие складского помещения, также повреждены два авто.
Напомним, в ночь на 7 мая оккупанты терроризировали Киев. Враг атаковал столицу "Шахедами" и баллистическими ракетами, вследствие чего есть разрушения.