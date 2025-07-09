Одна из крупнейших атак на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях обстрела

Во время массированной атаки России на Украину в ночь на 9 июля пострадала Киевщина. Это был один из крупнейших обстрелов столичного региона.

Враг комбинированно атаковал БпЛА и ракетами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

Смотрите также Комбинированная атака на Украину 9 июля: где были взрывы, какие последствия, все, что известно

Какие последствия атаки на Киевщину

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 7 часов.

Под ударом были обычные мирные города и села региона. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Спасибо нашим защитникам неба,

– написал Николай Калашник.

К сожалению, эта атака для области не прошла бесследно.

В Броварском районе пострадали 2 человека. 44-летняя женщина получила ушиб грудной клетки.

"Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Предварительный диагноз закрытого перелома не подтвердился. Женщина продолжит лечение амбулаторно", – сообщил председатель ОВА.

Другой пострадавший – 61-летний мужчина. У него острая реакция на стресс, ему необходимую медпомощь оказали на месте.

Кроме того, на Броварщине вспыхнули паллеты на одном из предприятий. Пожар уже ликвидировали.

Также полиция Киевской области сообщила, что на Вышгородщине поврежден частный дом.