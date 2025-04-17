Утром россияне атаковали Кировоградщину дронами: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска ударили дронами по Кировоградской области утром 17 апреля. В результате атаки есть повреждения в админзданиях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

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Какие последствия атаки БпЛА на Кировоградщине

С самого утра на Кировоградщине звучала воздушная тревога. Российские войска атаковали область ударными БпЛА.

По словам Райковича, к отражению вражеской воздушной атаки привлекали мобильные огневые группы. По предварительной информации есть незначительные повреждения в админзданиях.

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Напомним, что в ночь на 17 апреля российские войска нанесли массированный удар дронами по Днепру, по информации местных властей, в результате атаки погибли три человека. Среди жертв – молодая девушка и женщина пожилого возраста, личность третьей жертвы пока не установлена.