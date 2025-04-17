Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

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Які наслідки атаки БпЛА на Кіровоградщині

Від самого ранку на Кіровоградщині лунала повітряна тривога. Російські війська атакували область ударними БпЛА.

За словами Райковича, до відбиття ворожої повітряної атаки залучали мобільні вогневі групи. За попередньою інформацією є незначні ушкодження в адмінбудівлях.

До слова, Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у ніч на 17 квітня російські війська завдали масованого удару дронами по Дніпру, за інформацією місцевої влади, внаслідок атаки загинули троє людей. Серед жертв – молода дівчина та жінка літнього віку, особу третьої жертви наразі не встановлено.