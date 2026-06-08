В результате вражеского обстрела половина города осталась без электроэнергии. О последствиях атаки сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

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Что известно о российском ударе по Конотопу?

По словам городского головы, после 5 утра в городе прогремела серия взрывов. Чиновник писал о том, что враг бьет просто по человеческим домам.

Позже стало известно о повреждении многоэтажки. Оттуда вытащили трое травмированных людей. Их всех забрали в реанимацию.

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По меньшей мере один человек еще остается под завалами. Для его спасения спасатели задействовали спецоборудование. Поисковая операция продолжается.

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К слову, за последние сутки десять человек пострадали из-за вражеских атак на Сумщине.

По данным полиции, в Ворожбянской общине в результате ударов вражеских беспилотников ранены мужчины в возрасте 52 и 70 лет. Также из-за попадания беспилотника в автомобиль пострадали 48-летняя женщина и мужчины в возрасте 54 и 24 года.

В Глуховской громаде в результате ударов российских БпЛА травмированы мужчины в возрасте 55, 46 и 18 лет, а также 50-летняя женщина.

В медицинское учреждение обратился 67-летний житель Великописаревской громады, который получил ранения в результате вражеской атаки 6 июня.